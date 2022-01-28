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Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших военных возросло до 11 человек

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Владимир Воронин/AP

Количество пострадавших военнослужащих Киргизии в результате перестрелки на границе с Таджикистаном увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

«Количество пострадавших военнослужащих Кыргызстана достигло 11 человек. <...> Все госпитализированы в состоянии средней тяжести», — указано в сообщении.

В четверг, 27 января, стало известно, что на одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военнослужащими. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе заявляют, что огонь открыли киргизские военные, и наоборот.

Ситуация ухудшилась в районе 16:35 мск — в 19:35 по местному времени — собравшиеся у места происшествия люди с оружием начали стрелять друг в друга.

В ночь на 28 января Киргизия и Таджикистан по результатам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе.

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