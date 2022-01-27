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США и Румыния предложили России проверять ракетные комплексы

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Global Look Press

США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Об этом сообщает радио «Румыния» со ссылкой на источники.

По данным радио, Румыния и другие европейские страны участвовали в разработке ответа по предложениям безопасности для России. Варшава и Бухарест в итоге согласились на проведение инспекций Россией на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции ракет в Калининграде.

«Румыния и США предусмотрели механизм прозрачности в документе с направленными в Россию предложениями по смягчению текущего кризиса, этот механизм предусматривает взаимные инспекции ракетных комплексов в России, в Румынии и в Польше», — сообщает радиостанция.

Ранее американский посол Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Вашингтона не может удовлетворить запросы Москвы.

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