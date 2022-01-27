Sky News: Британия планирует отправить военных в Словакию

Британские власти планируют усилить восточный фланг НАТО, отправив военных в Словакию. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам собеседников телеканала, эта мера связана со стремлением Великобритании защитить Украину от гипотетического вторжения России. Они подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

Ранее газета Telegraph написала также со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства, что Лондон и Вашингтон могут на фоне растущей напряженности вокруг Украины разместить в Восточной Европе дополнительные силы. Военнослужащих хотят перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».

После этого «Би-Би-Си» написала, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес в скором времени приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу.