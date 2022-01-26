Пентагон верит в возможность договориться с Россией по ситуации на Украине

Соединенные Штаты считают, что время и возможности для дипломатии с Россией по кризису на Украине сохраняются. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент мы по-прежнему считаем, что время и возможности для дипломатии еще сохраняются <...> Нет причин, по которым ситуация должна перерасти в военный конфликт или обернуться суровыми экономическими последствиями в том случае, если [президент России] Владимир Путин примет верное решение», — сказал представитель Пентагона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для улучшения отношений между Россией и НАТО необходимо восстановить представительства в Москве и Брюсселе. Говоря об озабоченностях России по поводу возможного вступления Украины в альянс, он подчеркнул, что все страны должны иметь свободу выбора союзов, призывая Москву отозвать войска от украинских границ.

26 января посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Одним из условий, выдвинутых Москвой, является отказ от расширения НАТО на Восток, в том числе за счет включения Украины в состав альянса. Однако в НАТО отказались пойти на такой компромисс, подчеркивая, что не откажутся от политики «открытых дверей».