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В Южно-Китайское море упал американский истребитель

Истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море во время приземления

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Matthew Freeman/U.S. Navy/Reuters

Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке приземлиться на авианосец «Карл Винсон» ВМС США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского Тихоокеанского флота.

«Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубе, когда «Карл Винсон» проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Пилот воздушного судна смог катапультироваться, его спас военный вертолет. Сейчас он находится в стабильном состоянии, уточнили в пресс-службе.

Всего в результате инцидента пострадали семь моряков. Трое из них были эвакуированы в госпиталь на Филиппинах, рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

17 ноября прошлого года подобный инцидент произошел с F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth. Истребитель упал со стартовой рампы, так и не поднявшись в воздух. Пилот воздушного судна катапультировался, он получил незначительные травмы.

По информации издания The Daily Mail, возможной причиной катастрофы было попадание заглушки в двигатель при взлете. Такое возможно, если наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.

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