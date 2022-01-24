В ЕС раскрыли план по подготовке украинских военных

Евросоюзе (ЕС) заявил, что поддержит Украину в подготовке профессиональных военных, сообщает РИА «Новости».

«Совет ЕС вновь подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Украины, в том числе, в противостоянии кибер- и гибридным угрозам, дезинформации. ЕС также (в настоящее время — Прим.ред.) определяет условия поддержки Украины в области профессионального военного образования», — говорится в документе по итогам заседания глав МИД Евросоюза, которое проходит в понедельник, 24 января, в Брюсселе.

18 января Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

22 января стало известно, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины». В Госдепе США позднее уточнили, что оборонная помощь Киеву уже превысила $600 млн.