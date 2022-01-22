Украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — рассказал представитель народной милиции ЛНР.

Ранее замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибыли представители радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Он также допустил, что в связи с этим могут быть провокации в направлении города Горловка.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.