Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые из Гонконга выяснили, что «омикрон» слабо размножается... 11:24
В Петербурге прошли рейды по бойкотирующим QR-коды заведениям общепита 11:18
Китай разрешил въезд одному из лидеров сборной России по биатлону 11:10
Дуров резко раскритиковал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют 11:03
Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту 10:52
Валиевой подарили картинку «Девочка на шаре» 10:50
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет 10:46
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов 10:40
Медведев разгромил ван де Зандсхулпа на Australian Open 10:31
Правительство утвердило план дополнительных мер по борьбе... 10:31

Украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе

Народная милиция ЛНР: ВСУ разместили ЗРК «Оса» у населенного пункта в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — рассказал представитель народной милиции ЛНР.

Ранее замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибыли представители радикальной организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Он также допустил, что в связи с этим могут быть провокации в направлении города Горловка.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть