Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Германия планирует отменить визы для российских школьников и студентов 10:36
Офтальмологи предупредили об эпидемии близорукости 10:29
Галицкий развеял миф о влиянии на решения тренеров «Краснодара»... 10:29
РЭЦ: несырьевой экспорт из России побил рекорд и превысил $191 млрд 10:27
В США раскрыли план действий Байдена в случае «вторжения» России... 10:16
В Чехии призвали начать «ревизию отношений» с Россией 10:02
Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось в два раза 10:02
Федеральный суд Австралии опубликовал полное решение по делу Джоковича 09:58
В США заявили о планах ввести новые ограничения против России 09:53
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России 09:47

Китай обвинил США в провокации в Южно-Китайском море

Минобороны КНР: американский эсминец Benfold вошел в территориальные воды Китая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Китайское Минобороны сообщило, что американский эсминец Benfold незаконно вошел в территориальные воды Китая у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, силы НОАК сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию.

В военном ведомстве указали, что действия американской стороны нарушили суверенитет и безопасность Китая, что стало «еще одним железным доказательством» попыток Соединенных Штатов создать угрозу безопасности в Южно-Китайском море,

Китай также потребовал от США «прекратить провокационные действия» и пригрозил тяжелыми последствиями.

Ранее, в сентябре прошлого года, Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны неподалеку от островов Наньша.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть