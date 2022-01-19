В Германии ответили на просьбу посла Украины о предоставлении оружия

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Минобороны ФРГ: летальные вооружения не будут поставлены Украине

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Как канцлер [Олаф Шольц], так и глава МИД [Анналена Бербок] четко обозначали позицию. Она заключается в том, что летальные вооружения не будут поставлены [Украине]», — сказал представитель военного ведомства Германии.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что считает уместным рассмотреть вопрос о поставках на Украину «оборонительного вооружения».

До этого посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Украина ожидает от ФРГ передачу военных кораблей и современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Как подчеркнул украинский дипломат, сейчас Киеву нужно оружие для обороны. При этом Мельник допускает, что у Берлина не хватает «политической воли» на обеспечение украинской стороны вооружениями.

Мельник призвал властей Германии взять пример с Великобритании, решившей поставить Киеву противотанковые вооружения.

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