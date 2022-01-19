Посол Украины в Германии Мельник потребовал от Берлина поставки вооружений

Украина ожидает, что Германия передаст военные корабли и современные системы противовоздушной обороны (ПВО), рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

По словам посла, в настоящий момент вопрос по поставкам вооружений Киеву все еще остается на повестке в отношениях с немецкой стороной.

«В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей... Также существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании», — пояснил Мельник.

Как подчеркнул украинский посол в ФРГ, сейчас Киеву нужно оружие для обороны. Мельник допускает, что у Берлина не хватает «политической воли» на обеспечение украинской стороны вооружениями.

Мельник призвал властей Германии взять пример с Великобритании, решившей поставить Киеву противотанковые вооружения.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США отказаться от поставок оружия Украине.