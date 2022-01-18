Зеленский поддержал петицию о воинском учете для женщин

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны страны Алексея Резникова сократить перечень профессий для женщин на воинском учете. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Накануне официально была зарегистрирована петиция с просьбой отменить приказ о постановке женщин на воинский учет. Петицию подписали 37 тыс. граждан Украины при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Также Зеленский обратил внимание министра обороны на вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет. Глава государства считает, что можно избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования. Также необходимо, по мнению Зеленского, урегулировать вопрос о порядке прохождения медицинского осмотра.

26 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о постановке женщин на военный учет. Уточняется, что это не призыв на службу и «на жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют».

На Украине захотели расширить список профессий женщин, которых можно будет поставить на воинский учет. Согласно приказу минобороны страны от 22 декабря, к таковым относятся представительницы сотен видов деятельности. В частности, в этот перечень попали фотографы, массажисты, менеджеры, бухгалтеры, библиотекари, программисты и др. Работодатели должны будут контролировать, чтобы женщины, которые работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет.