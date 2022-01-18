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Зеленский поддержал петицию о воинском учете для женщин

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны страны Алексея Резникова сократить перечень профессий для женщин на воинском учете. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Накануне официально была зарегистрирована петиция с просьбой отменить приказ о постановке женщин на воинский учет. Петицию подписали 37 тыс. граждан Украины при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Также Зеленский обратил внимание министра обороны на вопрос внедрения современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет. Глава государства считает, что можно избежать обязательного личного присутствия женщин в территориальных центрах комплектования. Также необходимо, по мнению Зеленского, урегулировать вопрос о порядке прохождения медицинского осмотра.

26 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о постановке женщин на военный учет. Уточняется, что это не призыв на службу и «на жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют».

На Украине захотели расширить список профессий женщин, которых можно будет поставить на воинский учет. Согласно приказу минобороны страны от 22 декабря, к таковым относятся представительницы сотен видов деятельности. В частности, в этот перечень попали фотографы, массажисты, менеджеры, бухгалтеры, библиотекари, программисты и др. Работодатели должны будут контролировать, чтобы женщины, которые работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет.

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