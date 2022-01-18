Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Левандовски поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 00:35
Инфекционист описал сценарий распространения «омикрона» в России 00:31
Экс-советник Назарбаева оценил действия ОДКБ 00:29
Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своих любимых фигуристах 00:20
Британка погибла при попытке спасти собак во время цунами 00:15
Карпин не включил Месси в тройку лучших игроков 2021 года 00:05
Бинты из кожи космонавтов создадут на МКС 00:00
Ставшая четвертой на ЧЕ фигуристка собирает деньги для поездки... 17.01.2022, 23:56
В ЕС заявили о необходимости пересмотра европейской архитектуры... 17.01.2022, 23:46
Боррель исключил введение «превентивных санкций» против России... 17.01.2022, 23:45

КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kim Hong-Ji/Reuters

Северная Корея в ходе испытаний произвела запуск тактических управляемых ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.

«Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения», — рассказал агентству представитель северокорейских властей, добавляя, что они «подтвердили точность, безопасность и эффективность работы серийно выпускаемой системы вооружения».

По данным минобороны Японии, 16 января КНДР также запустила две баллистические ракеты, они пролетели порядка 300 км и упали в районе восточного побережья Северной Кореи. После ракетного испытания при канцелярии Кисиды был создан кризисный штаб.

5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

Позднее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть