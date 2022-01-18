КНДР провела испытания тактических управляемых ракет

Северная Корея в ходе испытаний произвела запуск тактических управляемых ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщила Академия оборонных наук страны, запуск ракет осуществлялся с запада страны, и в ходе испытания система «точно поразила цель на острове» у восточного побережья.

«Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения», — рассказал агентству представитель северокорейских властей, добавляя, что они «подтвердили точность, безопасность и эффективность работы серийно выпускаемой системы вооружения».

По данным минобороны Японии, 16 января КНДР также запустила две баллистические ракеты, они пролетели порядка 300 км и упали в районе восточного побережья Северной Кореи. После ракетного испытания при канцелярии Кисиды был создан кризисный штаб.

5 и 11 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

Позднее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.