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Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной

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Суспильне

Утверждения западных политиков о якобы имеющихся у России сценариях вторжения на Украину являются нагнетанием обстановки. Такое мнение высказал бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров (России и НАТО о гарантиях безопасности — прим. «Газеты.Ru»)?» — отметил военный, напоминая, что одна из названных дат «вторжения» — в ночь с 24 на 25 декабря — так и не реализовалась.

Вовк считает, что в настоящее время у России нет намерений вести полномасштабную войну против Украины. Он отметил, что подобные действия не поддержал бы российский народ. Заявления западных чиновников, в том числе госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, по его мнению, призваны нагнетать обстановку в оправдание действий стран Запада на украинской территории.

«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», — объяснил Вовк.

В американской администрации подготовили 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, о чем сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. При этом санкции против России со стороны Соединенных Штатов и европейских стран могут отличаться друг от друга, указала она.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «вторжение» России на Украину должно произойти в середине января-февраля 2022 года. По ее словам, Россия может «сфабриковать повод для такого вторжения».

Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на это заявило, что подобные рассуждения американских представителей лишь подтверждают «непрекращающееся информационное давление» на Российскую Федерацию.

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