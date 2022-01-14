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Полковник СБУ рассказал, как Украине поскорее вступить в НАТО

Украинский офицер Стариков назвал три условия для скорейшего вступления Украины в НАТО

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Justin Stumberg/U.S. Navy/Reuters

Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил, что стране необходимо выполнить ряд условий для вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первому условию Украина уже соответствует — находится на европейском театре военных действий, заявил Стариков.

«Второе — вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — заключил эксперт.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс.

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