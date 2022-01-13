Норвегия уведомила Россию о проведении учений Cold Responce 2022

Норвежские военные уведомили Северный флот РФ о проведении многонациональных военных учений Cold Responce 2022, сообщил ТАСС.

Ознакомление произошло во время планового сеанса видеоконференцсвязи между командующим оперативного командования ВС Норвегии генерал-лейтенантом Ингве Одло и командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В Норвегии заверили о строгом следовании Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности (2011) и поддержке принципа прозрачности крупных военных учений. Дата проведения маневров: март-апрель текущего года. Они будут разделены на несколько этапов — учения в Норвежском море, северной и центральной частях Норвегии.

В 2020 году масштабные военные учения НАТО Cold Response, проходящие в Норвегии, были прерваны на фоне распространения коронавируса. В рамках маневров предполагалось задействовать объединенные ВМС НАТО, военно-воздушные силы, силы и средства противовоздушной обороны и другие виды ВС (рода войск). Военнослужащие в ходе проведения Cold Response отрабатывают действия при военном конфликте в условной морозной стране.