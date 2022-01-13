Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому 21:14
Губерниев — о потере максимальной квоты на Олимпиаду в биатлоне: все... 21:12
В Совфеде не удивились продлению санкций ЕС против России 21:06
Два человека погибли в результате падения лифта в московском... 21:05
Цена на газ в Европе растет на 12,5% 20:56
Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы 20:54
Посол России в Лондоне отреагировал на отказ остановить расширение НАТО 20:50
Елизавета II лишила принца Эндрю военных званий и патронажа 20:41
Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю максимальной квоты... 20:39
Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны прекращен 20:37

Норвегия уведомила Россию о проведении учений Cold Responce 2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Норвежские военные уведомили Северный флот РФ о проведении многонациональных военных учений Cold Responce 2022, сообщил ТАСС.

Ознакомление произошло во время планового сеанса видеоконференцсвязи между командующим оперативного командования ВС Норвегии генерал-лейтенантом Ингве Одло и командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В Норвегии заверили о строгом следовании Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности (2011) и поддержке принципа прозрачности крупных военных учений. Дата проведения маневров: март-апрель текущего года. Они будут разделены на несколько этапов — учения в Норвежском море, северной и центральной частях Норвегии.

В 2020 году масштабные военные учения НАТО Cold Response, проходящие в Норвегии, были прерваны на фоне распространения коронавируса. В рамках маневров предполагалось задействовать объединенные ВМС НАТО, военно-воздушные силы, силы и средства противовоздушной обороны и другие виды ВС (рода войск). Военнослужащие в ходе проведения Cold Response отрабатывают действия при военном конфликте в условной морозной стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть