Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог объяснил феномен повторного заражения COVID-19 19:16
«Динамо» объявило о возвращении Смолова в стиле фильмов о Гарри... 19:11
Палеонтологи сдвинули дату появления людей на территории Эфиопии на 36 тысяч лет 19:02
Астрономы раскрыли тайну образования межзвездного пузыря вокруг Солнца 19:00
Синоптик Шувалов предупредил об аномальной погоде в некоторых регионах России 19:00
Назван срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19 18:56
США считают часть предложений России по безопасности «неприемлемыми» 18:55
ФСБ заподозрила исламистов в попытке насильственного захвата власти 18:52
Дети не узнали мать после того, как она закрасила 40 своих татуировок 18:50
США и НАТО пригрозили России последствиями при «вторжении»... 18:43

Опубликовано видео первого полета построенного с нуля российского Ту-160М

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала кадры первого полета построенного с нуля российского стратегического ракетоносца Ту-160М.

Полет Ту-160М проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в дальнюю авиацию России в 2022 году поступят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Они будут оснащены новыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установкой новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа.

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Эта уникальная боевая машина была создана в 1970-е годы и по сей день не имеет себе равных в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. За грациозность и изящество линий российские летчики назвали Ту-160 «Белым лебедем».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть