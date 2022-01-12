Опубликовано видео первого полета построенного с нуля российского Ту-160М

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала кадры первого полета построенного с нуля российского стратегического ракетоносца Ту-160М.

Полет Ту-160М проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в дальнюю авиацию России в 2022 году поступят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Они будут оснащены новыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установкой новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа.

Ту-160М – глубокая модернизация стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Эта уникальная боевая машина была создана в 1970-е годы и по сей день не имеет себе равных в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. За грациозность и изящество линий российские летчики назвали Ту-160 «Белым лебедем».