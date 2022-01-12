На Курилах разместили «Бастионы»

Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион», который базируется на Камчатке, разместили на острове Матуа Курильских островов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Данное подразделение является частью 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

В состав дивизиона вошли четыре вездехода на колесном шасси с береговыми пусковыми установками — по две на каждом. В дивизионном комплекте также имеется четыре транспортно-заряжающих машины, а также машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства. Также в него вошла мобильная загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б».

В настоящее время на данном острове строят инфраструктуру для размещения войск. Так, уже закончено строительство военного городка, завершены все работы по благоустройству помещений, предназначенных для несения службы, проживания и отдыха военных, сообщает издание.

Остров Матуа расположен в центральной части Курильской гряды.

Ранее сообщалось, что после испытаний новой ракеты российского БРК «Бал» дальность поражения этого комплекса была увеличена вдвое.