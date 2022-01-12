В США запретили взлетать и садиться самолетам из-за пуска северокорейской ракеты

Американское федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration) примерно семь минут не разрешало самолетам взлетать с аэропортов на западном побережье и садиться на них после того, как Северная Корея запустила «нечто похожее на баллистическую ракету». Об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал отмечает, что связь между событиями — предположение. Приостановку приема и отправки воздушных судов журналистам подтвердили в международных аэропортах городов Сан-Диего и Сан-Бернардино, расположенных в штате Калифорния.

О запуске неопознанного снаряда сообщило со ссылкой на южнокорейских военных местное информационное агентство Ренхап. Затем японское агентство Kyodo написало, что предполагаемая ракета упала в Японском море вне исключительной экономической зоны Японии.

Ранее США, Албания, Великобритания, Франция, Ирландия и Япония призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации.