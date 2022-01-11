На границе Азербайджана и Армении погиб один военнослужащий

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели одного военнослужащего в результате перестрелки на границе с Арменией, сообщает РИА «Новости».

«В результате провокации ВС Армении с полудня 11 января обострилась ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии осуществляют на указанном направлении адекватные ответные меры с целью подавления противоположной стороны, не применяя никаких авиационных средств и артиллерии», — указано в сообщении.

По данным армянского минобороны, с их стороны в перестрелке пострадали трое военнослужащих.

Ранее в Нагорном Карабахе обстреляли село.

По словам омбудсмена самопровозглашенной НКР Гегама Степаняна, в результате инцидента пришлось эвакуировать воспитанников местного детского сада. Под обстрелом оказалась машина одного из жителей. При этом отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.