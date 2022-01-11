Еще один самолет Минобороны доставил из Алма-Аты в Москву 145 граждан России

Еще один самолет Минобороны РФ доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные миротворцы из разных стран, в том числе из России.

Накануне генеральное консульство РФ в Алма-Ате сообщило, что регистрация россиян на эвакуационные рейсы из казахстанского города в Россию приостанавливается в связи с загруженностью.

Ранее в Минобороны заявили, что вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи.