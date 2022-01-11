Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки

Миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, сейчас силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в республике.

Шойгу добавил, что 9 января, в течение всего трех дней, КМС ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана. По его словам, это стало возможным благодаря слаженной работе вооруженных сил государств-членов организации, а также опыту, полученному в ходе учения в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена. По его словам, 13 января начнется их вывод.