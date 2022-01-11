Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Модель обнаружила, что ее внешность украли для создания секс-куклы 12:37
Гиперреалистичные человекоподобные роботы из Перми будут работать в ТЦ и МФЦ 12:36
В Молдавии рассматривают повышение цен на газ для выплаты долга «Газпрому» 12:35
Ученые создали управляемое золотыми рыбками транспортное средство 12:35
Футболист сборной Турции погиб в автокатастрофе 12:31
В Кремле отреагировали на заявление Токаева о выводе миротворцев... 12:28
Песков ответил на вопрос о новых контактах Путина и Байдена 12:26
Лидер «М.К.У.» планировал теракт в России 12:25
Кира Прошутинская госпитализирована в Москве 12:21
В России начали компенсировать ограничения на пользование землей 12:21

Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, сейчас силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в республике.

Шойгу добавил, что 9 января, в течение всего трех дней, КМС ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана. По его словам, это стало возможным благодаря слаженной работе вооруженных сил государств-членов организации, а также опыту, полученному в ходе учения в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена. По его словам, 13 января начнется их вывод.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть