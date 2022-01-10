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В минобороны Британии рассказали, чего боится Россия

Глава минобороны Великобритании Уоллес: Россия боится ценностей НАТО

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Россия боится не НАТО, а ценностей альянса. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его слова приводит ТАСС.

«Мы не должны забывать, что то, чего боится российское правительство, не россияне, а правительство — это не НАТО, а ценности НАТО», — сказал он.

Уоллес также назвал ложью заявление о том, что НАТО окружает Россию и подчеркнул, что альянс носит оборонный характер. При этом Уоллес добавил, что Великобритания продолжит оказывать военную поддержку всем странам, в том числе и Украине, если они попросят поддержки.

«На Украине нет натовских баз, как это утверждается <…> Мы будем работать со всеми, кто разделяет наши ценности. Мы должны помогать тем странам в Восточной Европе, в Скандинавии, и Украине, если они попросят нашей поддержки», — отметил глава минобороны Великобритании.

Ранее представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

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