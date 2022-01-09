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Российские военные начали тренировки в Казахстане

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Россия продолжает переброску основного контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минбороны РФ.

Российских военных перебрасывают на аэродромы «Алматы» и «Жетыген». На аэродроме «Алматы» начались тренировки, направленных на по предотвращение внештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, что российский контингент миротворческих сил взял под охрану жизненно важные объекты, аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры Казахстана.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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