Ту-142 продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году

Экипажи российских противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО продолжат совершать полеты в Арктику и Атлантику в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году экипажи противолодочных самолетов выполняли операции в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. В 2022 году эта задача для Ту-142 станет одной из приоритетных.

В прошлом году средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составляла порядка 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полет более 7 тыс. км. Летчики совершали воздушное патрулирование, ледовую разведку и контроль ситуации в Арктике.

9 сентября Северный флот приступил к масштабным маневрам в Арктике. Учения состоялись в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в также в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа.