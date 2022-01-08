Трое военных погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции

Как минимум трое турецких военных погибли в результате взрыва на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны республики.

Согласно полученной информации, взрыв произошел, когда военный автомобиль проходил через пограничный пост.

»[Они] погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа... Мы выражаем наши соболезнования турецким вооруженным силам и нашему благородному народу»,— сообщили в ведомстве, добавив, что еще один военнослужащий был ранен.

На место происшествия выехал губернатор Шанлыурфы Абдулла Эри.

Минобороны обнародовало имена и фамилии погибших. Губернатор района Акчакале Олтан Байрактар, представители провинциального управления семьи и социальной политики и военные лично передали семьям погибшим информацию о смерти военных.