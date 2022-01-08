Названы темы предстоящих переговоров США и России

Представители США в ходе предстоящих переговорах с Россией планируют обсудить тематику размещения ракет и масштабы проводимых в Европе военных учений. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей вашингтонской администрации.

Как заявил один из чиновников, стороны могут затронуть в том числе вопрос ограничений на размещение в Европе ракет Соединенных Штатов, которые могут представлять угрозу для РФ. По словам источников газеты, американская сторона готова обсуждать масштабы военных учений в Европе.

Однако США хотят того, чтобы подобные переговоры проводились по «принципу взаимности», и не собираются подписывать каких-либо соглашений, если Москва не ответит на вопросы, беспокоящие Вашингтон.

Ранее NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе.

По данным телеканала, речь идет об обсуждении масштабов военных учений, числа американских войск в странах Балтии и Польше, а также о предварительном уведомлении о передвижении российских ракет «Искандер» в Калининграде, между Польшей и Литвой.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.