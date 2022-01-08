В Казахстан прибывают подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45 бригады спецназа

На аэродромы «Жетыген» и «Алматы» в Казахстане прибывают подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45 бригады спецназа из состава миротворческих сил ОДКБ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

От России в республику были направлены бойцы-десантники. Для их перевозки оборонное ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124. Российские миротворцы охраняют административные здания и оказывают помощь местным военным в поддержании правопорядка.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

5 января президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».