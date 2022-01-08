Кабмину Великобритании представили варианты действия при вторжении РФ на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин представил правительству страны возможные варианты «военных действий» на случай гипотетического вторжения России на Украину. Об этом сообщает газета Times.

Радакин отметил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

Он также подчеркнул, что Великобритания в ближайшее время планирует начать разрабатывать гиперзвуковое оружие. Это обусловлено наличием такого типа вооружения у России.

«У нас нет их (гиперзвуковых ракет), мы должны обладать ими», — заявил Радакин.

Ранее отставной маршал британский авиации Эдвард Стрингер выразил мнение о том, что Иран, Россия, Китай и КНДР могли стоять за осуществленной в марте прошлого года кибератакой на технические ресурсы Академии Минобороны Великобритании.

Стрингер, уволившийся из вооруженных сил в августе, сказал, что «изощренный» взлом, обнаруженный в марте прошлого года, побудил Академию обороны ускорить выполнение планов по восстановлению всей своей сети и повышению ее устойчивости.

Отвечая на вопрос, кого он подозревает, Стрингер отметил, что такие государства, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея «имеют возможность» провести такой взлом.