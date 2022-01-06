При проведении спецоперации в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих

При проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алма-Ата погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает казахстанский новостной портал Zakon.kz.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Вечером, 5 января, международный аэропорт Алма-Аты подтвердил, что протестующие граждане захватили здание. Позднее вице-мэр Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт освобожден.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у участников протестов в стране был тщательно продуманный план действий и они «мотивированы финансово».