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«Ъ»: Минобороны закупит БПЛА-камикадзе для ВМФ у «Калашникова»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минобороны России планирует закупить беспилотники-камикадзе КУБ-БЛА разработки ZALA Aero из концерна «Калашников» для защиты морских границ страны. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что данный аппарат является единственным малогабаритным барражирующим боеприпасом для массированного использования. Комплекс примут на вооружение до конца этого года. Минобороны остается приоритетным и единственным заказчиком, несмотря на большое количество запросов от иностранных клиентов.

Стоимость КУБ неизвестна. Разработчик пока не афишировал такую информацию.

Ранее ведомство показало кадры на которых запечатлены отечественные беспилотные летальные аппараты («Альтиус» Инохадец», «Орлан-10», «Форпост» и «Охотник») и средства борьбы с беспилотниками («Тор 3М» и Панцырь М»).

Президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике заявил, что на вооружении российской армии стоит более двух тысяч беспилотников, которые эффективно отражают атаки вражеских БПЛА, в том числе террористов в Сирии. Глава государства подчеркнул, что при развитии беспилотной военной авиации необходимо внедрять передовые технологии.

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