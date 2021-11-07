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Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями ВМС США в Черном море

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями ВМС США в акватории Черного моря и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — рассказал глава оборонного ведомства России в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Шойгу, «это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны». При этом США не одиноки в таких проверках и в таких походах, отметил глава Минобороны.

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — резюмировал Шойгу.

30 октября американский эсминец Porter зашел в Черное море.1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

В российском МИДе неоднократно сообщали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтре, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.

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