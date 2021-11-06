Американское судно гидроакустической разведки вошло в Средиземное море

Американское судно HOS Red Rock, используемое ВМС США для осуществления гидроакустической разведки, зашло в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы слежения за кораблями (AIS).

Оператором судна является Hornbeck Offshore. Компания имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг для слежки за подводными лодками. Общая сумма контракта составляет порядка $40 млн.

Операции судна ранее уже фиксировались в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, возле Бермудских островов неподалеку от восточного побережья США, а также в проливе Ла-Манш рядом с Англией.

Накануне стало известно, что в Черное море направился ракетный эсминец ВМС США USS Porter, который будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по Североатлантическому альянсу.