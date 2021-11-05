США следят за «необычными» действиями российских военных вблизи Украины

Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных рядом с границей Украины. Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — сказал он.

По его словам, любые «эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты».

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию об активности российских войск возле украинских границ, сообщив, что планируется увеличение контингента РФ в период с декабря по январь.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о наличии у Украины плана на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Проект подготовлен совместно с иностранными партнерами.