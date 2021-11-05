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Кулеба назвал корабли США и НАТО в Черном море гарантами безопасности

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что корабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона. Об этом он написал в своем Twitter.

«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО», — заявил дипломат.

По его словам, Киев поддерживает шаги по данному направлению.

Кулеба также заявил, что украинская сторона готова совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море.

«Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», — отметил министр, подразумевая прибытие в Черное море флагмана Шестого флота США.

1 ноября сообщалось, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

В этот же день президент России Владимир Путин пригрозил посмотреть в прицел на американский корабль, зашедший в Черное море.

Позже американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

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