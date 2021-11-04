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Белорусские военные отправились в Россию на учения «Нерушимое братство — 2021»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Белорусские военнослужащие отправились в Россию для участия в учениях «Нерушимое братство — 2021» коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии.

Учения пройдут с 8 по 12 ноября. Ведомство уточняется, что маневры будут проводиться на территории полигона Казанского танкового Краснознаменного училища.

Мероприятие разделено на два этапа, активная фаза запланирована на 11-12 ноября. Военным продемонстрируют, как подготовиться к миротворческой операции и управлять частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ.

В Минске рассчитывают на то, что эти маневры позволят укрепить взаимопонимание и сотрудничество между миротворческими контингентами, обменять опытом и выработать у личного состава высокие боевых качеств при выполнении совместных задач.

Ранее на территории России и Белоруссии прошли военные учения «Запад--2021» с участием военнослужащих двух стран. По данным МЧС РФ, в активной фазе маневров было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

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Отношения России и Белоруссии
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