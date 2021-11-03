Минобороны Латвии подарит Украине нелетающий чехословацкий самолет

Министерство обороны Литвы приняло решение о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) военных средств в виде учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros, который находится в неисправном состоянии. Об этом сообщает издание Irytas.

В публикации отмечается, что приказом командующего вооруженными силами Латвии в апреле 2021 года самолет был признан непригодным к эксплуатации из-за повреждений.

«В настоящее время его консервируют и восстанавливают каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить ухудшение состояния самолета. В апреле 2021 года самолет списали», — утверждает представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис.

Отмечается, что Aero L-39 Albatros не летал с 2019 года, когда у самолета произошел отказ двигателя.

Ранее донецкий историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что Великобритания дважды подставила президента Украины Владимира Зеленского, продав украинцам вышедший из эксплуатации ледокол James Clark Ross.

Политолог объяснил, что изначально Великобритания планировала продать одно судно по цене лома, а в итоге Украина купила списанный корабль за $5 миллионов.