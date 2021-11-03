Минобороны отправит в Подмосковье более 220 военных медиков для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны в ближайшее время отправит в Московскую область более 220 военных медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что врачебно-сестринские бригады прибудут во временный медицинском центр в подмосковной Кубинке.

По данным Минобороны, в составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМА, Санкт-Петербург). Курсанты академии будут оказывать медпомощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

В ведомстве уточнили, что все военные медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Минобороны отправило в Тульскую область более 100 военных медиков для поддержки гражданских специалистов в борьбе с коронавирусом.