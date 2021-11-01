Путин объявил, что российская армия скоро получит первый серийный образец С-500

Президент России Владимир Путин заявил о том, что скоро армия получит первый серийный образец ракетной системы С500. Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С500», — отметил Путин.

Стало известно, что в Минобороны России объединятв единый контур зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ».

Ракетные системы С-500 в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой.

«Газета.Ru» подробно рассказывалао том, что изменится с появлением С-500 и от чего нужно защищать их самих.