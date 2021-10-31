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В МИД Турции «сделали замечание» Украине по поводу беспилотников

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Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Киев должен перестать использовать название страны в данном контексте. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20, сообщает РИА «Новости».

«То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция в борьбе с терроризмом сталкивалась с оружием, произведенным в разных странах, в том числе и в России.

«Но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина так же должна перестать использовать название нашей страны», — подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна ничего не нарушила, когда применила в Донбассе ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Применение беспилотника он аргументировал интересами самообороны.

Следственный комитет России позднее возбудил уголовное дело по факту авиаудара, нанесенного украинским дроном в непризнанной Донецкой народной республике. Следком отмечает, что в результате тяжелые ранения получили трое мирных жителей.

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