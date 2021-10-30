Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море

В Черное море 30 октября зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец Соединенных Штатов «Портер». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной, который в структуре Минобороны РФ.

В настоящий момент за американским эсминцем наблюдают средства и силы Черноморского флота.

Сейчас неизвестно, как долго будет находиться в акватории Черного моря корабль военно-морских сил США.

Ранее сообщалось, что на юге Европы проходит активная фаза ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В маневрах задействованы десятки самолетов из 14 стран-членов альянса.

Также США назвали заявление Минобороны РФ по эсминцу не соответствующим действительности.

До этого Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.