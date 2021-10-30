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ТАСС: испытания гиперзвукового «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» пройдут в ноябре

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Пресс-служба Минобороны РФ

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседника агентства сообщил, что с фрегата планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям. По его словам, если пуски будут успешными, будет принято решение о принятии ракеты на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.

4 октября Военно-морской флот России произвел первый испытательный пуск ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Стрельба по условной морской цели производилась из надводного положения с АПЛ «Северодвинск» в акватории Баренцева моря. Ракета успешно поразила условную цель, полет соответствовал заданным параметрам.

Российский «Циркон» на текущий момент не имеет аналогов в мире и способен осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Ракета имеет возможность развивать скорость до 10,7 тысячи км/час при максимальной дальности в 1000 км. Для сравнения, американская Raytheon движется в верхних слоях атмосферы со скоростью около 6,2 тыс. км/час.

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