Российские ракетоносцы выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 в сопровождении самолетов МиГ-31 совершили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — сказали в военном ведомстве.

В пути их сопровождали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, а на отдельных этапах — истребители F-16 ВВС Норвегии, уточнили в министерстве.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что российские самолеты регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом они летают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее у границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые способны нести ядерное оружие. В командовании ВВС США заявили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил. Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели.

До этого китайские медиа со ссылкой на собственные источники сообщали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ подняли в воздух три истребителя Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52, который приближался к российским рубежам со стороны нейтральных вод Тихого океана.