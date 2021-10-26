Российские военные моряки спасли панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

Моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сегодня [25 октября] экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — рассказали в ведомстве.

В сообщении указано, то экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция» около 13.00. В нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

После этого вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты направился в районе происшествия. В Минобороны добавили, что пираты покинули судно, как только появился вертолет. Он облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз «Люция» под флагом Панамы был атакован в Гвинейском заливе. Нападение произошло в 86 морских милях к юго-западу от нефтяного терминала Агбами.