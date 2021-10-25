В ЦРУ спрогнозировали вооруженные конфликты из-за климата

Последствия изменения климата могут усугубить ситуацию в трансграничных регионах и привести к вооруженным конфликтам, так как государства будут стремиться действовать в своих интересах. Такие выводы опубликованы в докладе ЦРУ от 24 октября 2021 года.

Военные эксперты говорят, что геополитическая напряженность, вероятно, будет расти, так как страны все рьянее спорят о том, как ускорить сокращение выбросов парниковых газов. Эту цель предполагает Парижское соглашение. В докладе разведки говорится, что дебаты будут сосредоточены на том, кто несет больше ответственности, и кто должен больше вкладывать денег.

По версии авторов доклада, между странами начнутся конфликты за контроль ресурсов и доминирование над новыми технологиями, необходимыми для перехода к чистой энергии.

Это означает, что многие государства столкнутся с нелегким экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв для сокращения выбросов в будущем. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры, утверждают эксперты ЦРУ.

Таяние льдов будет провоцироваться стратегическую конкуренцию за Арктику и доступ к ее природным ресурсам.

В жарких засушливых регионах, по мере повышения температуры, возрастет риск конфликтов из-за воды и миграции, особенно после 2030 года. Последствия изменения климата до 2040 года прежде всего ощутят развивающиеся страны, говорится в докладе. Эти изменения могут повлечь за собой усиление внутренних конфликтов.

Так, ВВС Эфиопии нанесли в воскресенье второй за сутки удар по целям в штате Тыграй. Всего за текущую неделю ВВС Эфиопии нанесли семь ударов по целям в Тыграе. В России прокомментировали высылку сотрудников ООН из Эфиопии.