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В Кремле считают, что в отказе от отношений с НАТО нет ничего страшного

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Global Look Press

В Кремле уверены, что в отказе России от отношений с НАТО нет ничего страшного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1», сообщается в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

«Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок. Который считает нас противником», — пояснил Песков.

Он отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений и решила разорвать их на фоне обострения агрессивности и деклараций о том, что главная задача сдерживать Москву.

«Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», — резюмировал Песков.

На днях замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что альянс вернулся в состояние холодной войны с восточными соседями.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО постепенно стягивает силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию России. По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России, но к равноправному диалогу по данному вопросу пока не готов именно Североатлантический альянс.

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НАТО высылает российских дипломатов
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