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Японские истребители были подняты по тревоге во время российско-китайских учений

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Eugene Hoshiko/AP

Японские истребители были подняты по тревоге во время российско-китайских учений, сообщает информационное агентство «Киодо» со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исидзаки.

«Российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю <...> А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители», — рассказал Исидзаки.

Политик отметил, что в Японии внимательно следят за прохождением китайского и российского флотов через Японское море.

Ранее читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли в Тихом океане.

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря. Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

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