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Российские и египетские десантники провели совместную высадку

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Андрей Чаплыгин/РИА «Новости»

Российские и египетские десантники, в ходе этапа совместных учений «Защитники дружбы-2021», провели совместную высадку и уничтожили узел связи «противника», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«В рамках проведения совместных тактических учений «Защитники дружбы-2021» десантники из двух стран отработали высадку тактического воздушного десанта из самолетов «Каса С-295» военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет. Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 м с ходу уничтожили узел связи незаконных вооруженных формирований (НВФ)», — указано в сообщении.

Российские и египетские десантники заминировали и взорвали объект, который по плану учений изображал узел связи условного противника.

Ранее десантники из России и Египта провели занятия по стрельбе на полигоне под Каиром.

В период с 17 по 29 октября 2021 года в Арабской Республике Египет проходит совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы-2021» с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран. В боевых учениях принимают участие десантники из Новороссийска — всего около ста человек и шесть единиц бронетехники, боевых машин десанта БМД-2. Авиацию на учениях представляют четыре Ил-76МД. Со стороны Египта в учениях принимают участие около 400 десантников и тяжелая транспортно-боевая авиация.

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