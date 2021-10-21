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Испытание гиперзвукового оружия в США отложили из-за «нештатной ситуации»

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Carlos Barria/Pool/Reuters

Испытания гиперзвукового оружия в США были отсрочены из-за того, что ракета-носитель, на которой было размещено гиперзвуковое оружие, не смогла взлететь, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с результатами испытаний.

По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.

В четверг 21 октября Reuters сообщил, что в США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон признал все три испытания успешными.

Ранее стало известно, что военные Китая провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА). Это якобы ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которых нет у американцев.

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