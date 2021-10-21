Страны НАТО утвердили план общей защиты

Министры обороны стран НАТО одобрили план общей защиты и установили новые целевые планы по наращиванию оборонного потенциала стран, которые являются союзниками альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости»ю

По его словам, в четверг министры утвердили план общей защиты стран блока «для повышения устойчивости на случай различных конфликтов и кризисов».

Столтенберг также заверил, что альянс не намерен размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что американские военные при поддержке союзников по НАТО приступили к активной работе по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в странах Европы.

До этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Он выразил опасения относительно того, что за последние годы РФ много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей.