В НАТО обсудят «план на случай нападения России»

Главы оборонных ведомств стран НАТО планируют в четверг на встрече в Брюсселе согласовать новый план по сдерживанию «потенциальной агрессии со стороны России», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Возможная стратегия, детали которой пока неизвестны, подразумевает подготовку к одновременному нападению в регионах Балтийского и Черного морей, в том числе с возможным применением ядерного оружия, кибератак или космических систем.

«Если будет такой серьезный конфликт, необходима активность по всему району проведения операций. <...> Множество вещей могут произойти одновременно, а это на самом деле подразумевает комплексное планирование», — заявил агентству американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По мнению ряда официальных лиц США и других стран НАТО, сдерживание России необходимо на фоне разработок в стране передового оружия. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника НАТО Джейми Шиа, РФ стала восприниматься как непосредственная угроза.

Встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 21 и 22 октября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией.